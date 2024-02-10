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В работе X в Пакистане произошел сбой

Массовый сбой работы X (ранее Twitter) зафиксирован на территории Пакистана. Об этом сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks.

В работе X в Пакистане произошел сбой
© globallookpress.com

"Показатели демонстрируют массовый сбой в работе социальной сети Х. Инцидент произошел в свете политической нестабильности после прошедших спорных выборов при отключении интернета и мобильной связи", - говорится в тексте.

Выборы в Национальное собрание Пакистана (нижняя палата парламента) и провинциальные законодательные органы прошли 8 февраля. В день выборов МВД Пакистана распорядилось временно прекратить оказание услуг мобильной связи в целях безопасности на фоне недавнего роста террористической активности в стране.

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