Зоологи нашли современное животное с зубами как у хищных динозавров

Канадские зоологи из зоопарка Торонто обнаружили удивительное сходство между зубами комодских варанов и зубами тероподов — семейства хищных динозавров мезазойской эры, к которому, в том числе относился знаменитый тираннозавр. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS One.

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Комодский варан или комодский дракон — крупнейший из ныне существующих ящеров на земле. Длина тела животного достигает четырех метров, а вес доходит до 130 килограммов. Комодские вараны успешно охотятся на лошадей, быков и даже буйволов.

Ученые собрали выпавшие зубы варанов и сравнили их с окаменелостями из Королевского музея Онтарио. Команда исследовала зубные ряды и челюсти с помощью гистологического анализа и компьютерной томографии. Анализ показал, что драконы комодо буквально унаследовали зубы своих грозных предков — сильно загнутые, с зазубренными режущими краями и ядрами из дентина (прочной зубной ткани).

Еще одной общей чертой между мезозойскими хищниками и варанами оказалась их способность менять зубы на протяжении всей жизни. Комодские драконы способны обновлять каждый из своих зубов до пяти раз.