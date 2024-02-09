Представлен смартфон OPPO Reno 11F 5G

Компания OPPO представила в Таиланде смартфон OPPO Reno 11F 5G. Аппарат работает на базе чипа MediaTek Dimensity 7050, обладает тройной основной камерой с главным датчиком на 64 Мп, а также имеет защиту от пыли и влаги по стандарту IP65.

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Особенности

OPPO Reno 11F 5G оснащён 6,7-дюймовой OLED-панелью с разрешением 1080×2400 пикселей (394 ppi), частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации 240 Гц. Кроме того, экран поддерживает 100% охват цветового пространства DCI-P3.

Дактилоскопический сканер интегрирован под дисплей.

Производительность гаджета обеспечивает SoC Dimensity 7050 в тандеме с 8 ГБ ОЗУ LPDDR4x (до 8 ГБ виртуальной памяти) и 256 ГБ встроенной памяти UFS 3.1.

На задней панели расположена тройная основная камера:

главный датчик OmniVision OV64B на 64 Мп;

сверхширокоугольный объектив на 8 Мп;

макро-сенсор на 2 Мп.

Разрешение селфи-камеры составляет 32 Мп (Sony IMX615).

Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 67 Вт. Смартфон также поддерживает две SIM-карты, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB-C, есть слот для карт microSD. OPPO Reno 11F 5G работает на базе Android 14 с оболочкой ColorOS 14. Размеры: 161,1×74,7×7,54 мм, вес – 177 грамм.

Цвета и цена