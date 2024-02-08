Стало известно, для чего древние римляне выращивали черную белену

Европейские археологи открыли свидетельства того, что древние римляне целенаправленно выращивали черную белену для лечения различных болезней, о чем писал древнеримский историк Плиний Старший, а не только употребляли ее во время религиозных обрядов. Об этом сообщила пресс-служба Свободного университета Берлина (FUB).

"Результаты нашего исследования подтверждают заметки многих классических историков, таких как Плиний, в трудах которых упоминалось то, что белена использовалась в качестве лекарства от лихорадки, кашля и боли. Мы обнаружили, что подобная медицинская практика была характерна не только для центра Римской империи, но и самых далеких деревень на ее периферии", - заявила научный сотрудник FUB Майке Грот, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Археологи совершили это открытие при изучении артефактов из древнеримского поселения Хаутен-Кастеллум, которое расположено в центральных регионах Нидерландов. Недавно ученые обнаружили здесь запечатанную костяную трубку, внутри которой хранилось большое число семян черной белены. Эта находка породила массу споров среди археологов о том, для чего были предназначены семена - для выращивания белены в медицинских целях или же для религиозных обрядов и других неврачебных применений.

Для разрешения этих диспутов ученые детально изучили находку, а также проанализировали все имеющиеся упоминания, в каких целях и как использовалась черная белена и другие похожие на нее растения в Римской империи в разные эпохи ее существования. Проведенный анализ показал, что костяная трубка из Хаутен-Кастеллума была явно обработана человеческими руками и при этом она не несла на себе следов пепла и сажи, а также не подвергалась действию высоких температур.

По словам исследователей, это ставит под сомнение, что артефакт использовался для курения или сжигания белены в религиозных целях, и говорит в пользу медицинского применения этого растения. На это указывает и то, что ученые также нашли семена и соцветия черной белены в комбинации с белладонной и другими типично "римскими" медицинскими растениями в шести десятках других древнеримских поселениях в Нидерландах, а также большое число упоминаний белены в трудах Плиния Старшего, Плутарха и прочих античных историков.