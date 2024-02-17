Акулы все чаще нападают на людей: стоит ли нам беспокоиться?

Число нападений акул за 2023 год, в том числе смертельных, неожиданно возросло на фоне предыдущих лет. Но можно ли из-за этого говорить об агрессивности акул и действительно ли поведение животных поменялось? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

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По данным Международного реестра нападения акул, в 2023 произошло 69 неспровоцированных нападений по всему миру. Цифра ненамного больше средней статистика за 2018-2022 годы (63 нападения), но число смертельных случаев выросло в двое — до 10.

Число смертельных исходов настораживает морских биологов, но, в целом, количество нападений держится в пределах нормы и не свидетельствует о значительных переменах в поведении акул. Чуть более половины нападений произошли в водах США, причем чаще всего люди становились жертвами акул в штате Флорида (16 случаев). Два смертельных исхода из 10 также были в США — на Гавайях и в Калифорнии. На Австралию же пришлось 22% от общего числа нападений, но целых 4 смертельных исхода.

Серфингисты, пловцы и ныряльщики составляют подавляющее большинство жертв (94%). Большинство нападений совершили три вида акул: тупорылые, тигровые и белые. Хотя все инциденты были классифицированы как «неспровоцированные», на практике это совершенно не значит, что акулы намеренно нападали на людей. Акулы нередко принимают ныряльщиков за морских котиков или львов: в этих случаях они обычно отпускают человека после одного укуса, поняв ошибку. Другое дело, что даже один укус может оказаться достаточно сильным, чтобы жертва погибла от потери крови.

Международный реестр также отчитался о 22 спровоцированных нападениях, когда люди, намеренно или нет, сами вызвали нападение акулы. Например, во время подводной охоты или в результате использования рыболовных сетей. Однако отчет организации не уточняет, сколько из спровоцированных атак закончились летальным исходом. Самым громким случаем нападения акулы в 2023 стала атака белой акулы на ныряльщика: животное откусило голову человеку, собиравшему моллюсков в Мексике.