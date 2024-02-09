Минобороны: ракету «Союз-2.1в» со спутником запустили с космодрома Плесецк
Ракету-носитель «Союз-2.1в» со спутником в интересах Минобороны запустили с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.
«Проведён пуск ракеты-носителя лёгкого класса «Союз-2.1в» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что запуск корабля «Союз МС-25» к МКС с белорусской космонавткой Мариной Василевской, которая станет первой женщиной, отправившейся в космос в истории суверенной Белоруссии, состоится 21 марта.