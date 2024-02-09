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Минобороны: ракету «Союз-2.1в» со спутником запустили с космодрома Плесецк

Ракету-носитель «Союз-2.1в» со спутником в интересах Минобороны запустили с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

Ракету «Союз-2.1в» со спутником запустили с космодрома Плесецк
© ТАСС

«Проведён пуск ракеты-носителя лёгкого класса «Союз-2.1в» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что запуск корабля «Союз МС-25» к МКС с белорусской космонавткой Мариной Василевской, которая станет первой женщиной, отправившейся в космос в истории суверенной Белоруссии, состоится 21 марта.

Наука и техника
Марина Василевская
Минобороны России
Архангельская Область
Плесецк
Поволжье
СССР