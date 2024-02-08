Android начнёт проверять разрешения приложений перед установкой

В блоге разработчиков Android появилось упоминание нового инструмента защиты от установки вирусных приложений.

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Новая функция может даже заблокировать установку софта в случае подозрительной активности. Инструмент будет сканировать приложения и проверять, зачем ПО запрашивает те или иные разрешения, к примеру, отправку смс или звонки от лица пользователя.

Защита Android будет анализировать устанавливаемые приложения «с умом» — оценивать целесообразность запрашиваемых разрешений. Если алгоритмы выявят подозрительную деятельность, установка будет заблокирована, а пользователь получит отчёт.