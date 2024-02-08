Ученые выяснили, почему молодые экзопланеты имеют сплюснутую форму

Британские астрофизики из Университета Центрального Ланкашира (UCLan) выяснили, что на ранних этапах своего формирования экзопланеты (планеты за пределами Солнечной системы) имеют не круглую, а сплюснутую форму, напоминая конфеты драже. Исследование опубликовано в научном журнале Astronomy&Astrophysics (A&A).

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Выводы ученых основаны на компьютерном моделировании процессов образования планет в плотных газовых дисках вокруг молодых звезд.

«Мы изучаем формирование планет в течение длительного времени, но никогда раньше нам не приходило в голову проверять форму планет по мере их формирования в симуляциях. Мы всегда предполагали, что они имеют сферическую форму», — отметил член научной группы, астрофизик Димитрис Стамателлос.

Команда UCLan сделала открытие в ходе изучения процессов появления таких газовых гигантов, как Юпитер.

Стандартная теория формирования планет предполагает, что их рост происходит постепенно, поскольку частицы пыли слипаются вместе, образуя все более и более крупные объекты в течение длительных периодов времени. Эта модель называется «аккрецией ядра».

Но рождение планеты может произойти и в более короткие сроки, когда большие вращающиеся протопланетные диски вокруг молодых звезд разваливаются на куски. Такой метод описывает теория «нестабильности диска».

Результаты исследования UCLan свидетельствуют в пользу второго варианта. Моделирование показало, что формирующиеся планеты принимают форму сплюснутых сфероидов, потому что новый материал по большей части направляется к полюсам молодого небесного тела.