Атмосфера Венеры, вирусы и язык майя: забытые великие открытия российских ученых

В 1724 году была учреждена Российская академия наук и за годы ее существования российские ученые сделали множество открытий и даже основали целые направления науки. О незаслуженно забытых достижениях российской науки вспомнила «Комсомольская правда».

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Атмосфера Венеры

Еще в 1761 году гениальный российский ученый Михаил Ломоносов предположил, что Венера «окружена знатною воздушною атмосферою, таковую (лишь бы не большею), какова обливается около нашего шара земного». Это открытие он сделал в ходе наблюдения за прохождением планеты по диску Солнца.

При этом Ломоносов предложил охватить наблюдениями большую часть мира и ему это удалось. Одновременно за редким астрономическим явлением с его подачи следили более ста ученых в России, Европе, Индии и Китае.

Климат Евразии

Открытие климатолога и географа, члена-корреспондента Петербургской академии наук Александра Воейкова позволило с большей точностью отслеживать изменения климата в России и на всем континенте.

В своей работе «Атмосферная циркуляция», опубликованной в 1874 году, первым в мире описал идею гребня высокого давления, который зимой тянется из Азии в Европу. Позднее в работе «Климаты земного шара в особенности России» климатолог уточнил, что эта ось проходит приблизительно вдоль 50-й параллели (на этой широте расположены, например, Воронежская, Ростовская, Саратовская области, Республика Алтай, Бурятия) с уменьшение как к северу, так и к югу. Открытая им «климатическая ось» влияет на движение воздушных масс над всей Евразией.

Отец вирусологии

Российский микробиолог и физиолог Дмитрий Ивановский в ходе работы по изучению табака обнаружил, что в листьях растения есть необычные кристаллические отложения, похожие на тончайшие бесцветные пластинки. В 1892 году он опубликовал статью «О двух болезнях табака», в которой высказал предположение, что так называемая мозаичная болезнь табака вызывается «каким-то микробом» и заразна.

А в 1939 году американский биохимик, лауреат Нобелевской премии Уэнделл Мередит Стэнли, выделил вирус табачной мозаики. При этом он отметил заслуги своего российского коллеги, подчеркнув, что «есть значительное основание считать Ивановского отцом новой науки вирусологии».

Берестяные грамоты

Большую роль в изучении истории древней Руси играют берестяные грамоты, на которых писали жители древнего Новгорода. Сейчас известно уже более тысячи таких грамот, которые являются источниками бесценной информации. А методику их изучения разработал член-корреспондент РАН, основатель и руководитель Новгородской археологической экспедиции Артемий Арциховский.

Расшифровка языка индейцев майя

В свою очередь молодой советский историк и лингвист Юрий Кнорозов сумел сделать то, что не удавалось до него сотням ученых по всему миру. Именно он в 50-х годах прошлого века создал метод, позволивший понять язык древних индейцев майя, и перевел на русский их иероглифические кодексы. Открытие стало сенсацией. Кнорозов был награжден орденом Ацтекского орла в Мексике, золотой медалью президента в Гватемале, и Госпремией в СССР.

Уже в этом веке российские генетики с помощью молекулярных маркеров и геномной селекции вывели новый сорт пшеницы ВНИИСБ-50. Он увеличит на 15% объем урожая и предотвратит болезни и полегание зерновых. Также россиянам удалось обнаружить рыбу в озере, которое до этого считалось безрыбным. Сделать это открытие смогли благодаря анализу экосистемной ДНК.