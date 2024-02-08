Астрономы впервые обнаружили нити паутины темной материи

Астрономы из Университета Енсе в Южной Корее впервые сумели обнаружить концы нитей паутины темной материи — колоссальной структуры, охватывающей всю Вселенную. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Astronomy (NatAstro).

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Ученые сделали открытие с помощью телескопа Субару, расположенного на Гавайях. Наблюдения показали, что неуловимые объекты находятся в 321 млн световых лет от Земли в скоплении галактик Кома, также известном как скопление Волос Вероники.

Скопление Кома — одно из крупнейших и ближайших скоплений галактик, что делает его хорошим местом для поиска слабых признаков темной материи. Однако, поскольку оно находится так близко (по меркам космоса), то его масштабы затрудняют изучение всей структуры.

Астрономы смогли идентифицировать невидимые структуры темной материи с помощью тщательного анализа данных наблюдений за галактиками и космическим газом.

По словам ученых, это можно сравнить с находкой сухого листа, застрявшего в тонкой паутине. Со стороны кажется, что он просто висит в воздухе, но вы знаете, что он просто приклеился к неразличимой глазом нити.