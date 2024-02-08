Объяснено появление катастрофического разлома в США

Разлом Сиэтла представляет собой зону множественных неглубоких разломов, рассекающих низменность Пьюджет-Саунд в штате Вашингтон (США). В настоящее время он активен из-за продолжающейся тектонической деформации на западе и на юге. Исследование предполагает, что около 55 миллионов лет назад цепочка вулканических островов врезалась в Северо-Американскую плиту, при этом одна часть была затянута под кору в результате субдукции, а другая надвинулась на нее. Этот процесс подготовил геологическую основу для современного разлома Сиэтла.