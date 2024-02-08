Умные часы Vivo Watch 3: что это такое и стоит ли покупать

Ведущий YouTube-канала «Польза NET» рассказал о характеристиках новых Vivo Watch 3 и проверил их в работе.

В коробке вместе с Vivo Watch 3 лежат также краткое руководство, зарядное магнитное устройство. Существует версия часов с Bluetooth и с eSIM. Средняя часть корпуса часов сделана из алюминиевого сплава, а тыльная — из пластика. Качество сборки хорошее. При носке часы практически не ощущаются.

Диагональ экрана у Vivo Watch 3 составляет 1,43 дюйма, матрица — AMOLED, разрешение — 466×466, частота обновления — 60 Гц. Яркости вам в целом в солнечный день хватать будет. Есть также у часов поддержка Always On Display.

Польза NET

Удобно, что на смарт-часы можно загружать музыку. Ёмкость ПЗУ у часов составляет 4 ГБ, но доступно 1,43 ГБ. Также есть у них специальный магазин приложений, однако по большей части это всё сделано для китайцев, а установить сторонние приложения из-за закрытой операционной системы невозможно.

Пройденный маршрут вы сможете посмотреть только на смартфоне, а на самих часах это нельзя сделать. Также нет возможности загрузить сторонние маршруты. Шагомер имеет отклонение 1 2 шага на 100 шагов.

Ёмкость аккумулятора у Vivo Watch 3 — 505 мА*ч. Полностью заряжаются часы за 60 минут. Автономность составляет около 12 суток.

Вывод