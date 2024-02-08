Полиция не стала мешать темнокожему американцу грабить магазин с iPhone
Темнокожий мужчина ворвался в магазин Apple Store в Окленде (Калифорния) и украл 49 iPhone, пока опешившие сотрудники и посетители наблюдали за наглым грабителем. Об этом сообщает издание The Daily Mail.
Один из посетителей снял инцидент на видео. На опубликованных кадрах видно, как мужчина грубо отрывает смартфоны от шнуров безопасности и хаотично кладет их в карманы штанов. В какой-то момент в карманах не остается места, но наглый мужчина не желает оставлять в магазине ни одного iPhone. Поэтому он продолжает зачищать стенды и складывать смартфоны уже в штаны. Все это время в магазине звучит сигнализация. Посетители Apple Store и сотрудники не решаются помешать грабителю и лишь с опаской наблюдают за ним.
Когда в магазине не остается ни одного смартфона, грабитель спешит к выходу, неуклюже подтягивая штаны, сползающие под тяжестью трофеев. Камера продолжает следовать за преступником. В какой-то момент в кадр попадает полицейская машина, которая стоит прямо у входа в магазин, однако из нее никто не выходит, чтобы остановить грабителя. Как следствие он спокойно садится в свою машину, а затем съемка прерывается.
Мужчине удалось вынести из Apple Store полсотни разных iPhone. По данным The Daily Mail, только за 2024 год это было четвертое ограбления магазина Apple в Окленде. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом отреагировал на последний случай и уже пообещал направить в город 120 опытных полицейских, чтобы прекратить подобные грабежи.