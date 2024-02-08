Темнокожий мужчина ворвался в магазин Apple Store в Окленде (Калифорния) и украл 49 iPhone, пока опешившие сотрудники и посетители наблюдали за наглым грабителем. Об этом сообщает издание The Daily Mail.

Один из посетителей снял инцидент на видео. На опубликованных кадрах видно, как мужчина грубо отрывает смартфоны от шнуров безопасности и хаотично кладет их в карманы штанов. В какой-то момент в карманах не остается места, но наглый мужчина не желает оставлять в магазине ни одного iPhone. Поэтому он продолжает зачищать стенды и складывать смартфоны уже в штаны. Все это время в магазине звучит сигнализация. Посетители Apple Store и сотрудники не решаются помешать грабителю и лишь с опаской наблюдают за ним.

Когда в магазине не остается ни одного смартфона, грабитель спешит к выходу, неуклюже подтягивая штаны, сползающие под тяжестью трофеев. Камера продолжает следовать за преступником. В какой-то момент в кадр попадает полицейская машина, которая стоит прямо у входа в магазин, однако из нее никто не выходит, чтобы остановить грабителя. Как следствие он спокойно садится в свою машину, а затем съемка прерывается.