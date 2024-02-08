Открыт новый тип клеток, «запоминающих» аллергию

Канадские ученые открыли ранее неизвестную клетку, способную запоминать аллергии. Ее определили как В-клетка памяти 2-го типа (MBC2). Новый тип клеток обладает уникальными характеристиками и уникальной генной сигнатурой, которая ранее никогда не встречалась.

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В-клетки – тип иммунных клеток, которые вырабатывают антитела. Они помогают бороться с инфекциями, но также могут вызвать аллергию.

Команда из Университета Макмастера установила, что у людей с аллергией присутствуют В-клетки памяти, работающие против конкретного аллергена. При этом у людей без аллергии их очень мало или они вовсе отсутствуют.

Ученые пришли к выводу, что клетка MBC2 «запоминает» аллерген (к примеру, арахис). Из-за этого иммунная система, столкнувшись с ним снова, начинает вырабатывать повышенное количество антител. Это провоцирует аллергическую реакцию у пациента.

В ходе исследования ученые создали тетрамеры (флуоресцентные молекулы) из распространенных аллергенов, таких как арахис и пыльца березы. С их помощью они локализовали труднодоступные В-клетки памяти. Современные технологии также помогли выявить прямую связь между MBC2 и IgE – типом антител, вызывающих аллергическую реакцию.

«Это обеспечило необходимый контекст, в конечном счете показав MBC2 как источник аллергии», – отметили авторы.

Открытие MBC2 указало ученым на новую цель в лечении аллергии. Оно может привести к созданию новых терапевтических средств, сообщает Science Translational Medicine.