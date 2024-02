5 приложений для продуктивности, которые превращают рутину в игру

Заниматься бытовыми, не очень веселыми делами проще, если превратить их в своеобразную игру. И приложения для продуктивности хорошо в этом помогают — портал lifehacker.com поделился пятеркой лучших рекомендаций.

© Unsplash

Trackabi

Trackabi — приложение для трекинга времени, изначально разработанное для команд, однако оно имеет «игровой» функционал, позволяющий получать достижения и значки. Последние дают пользователю не только звания, но и очки кармы. При работе в команде их потенциально можно тратить на реальные награды, однако они понравятся и тем, кто просто любит смотреть, как маленькие цифры превращаются в большие.

Habitica

Один из золотых стандартов среди приложений для продуктивности. Habitica напоминает своего рода ролевую игру: пользователь сам ставит себе цели, а приложение отслеживает его прогресс, показывая, как игровой аватар получает или теряет здоровье. Наградой за выполнение целей служат виртуальные монетки, которые можно потратить внутри приложения или «купить» на них развлечения в реальном мире — например, поход в кино.

Toggl

Toggl — трекер времени, который предлагает не только механику достижений, но и таблицу лидеров для тех, кто хочет мотивировать себя соперничеством. Цифровые значки — это, конечно, хорошо, но ничто не может заменить гонку с реальными соперниками по продуктивности.

Do It Now

Do It Now тоже построена по принципу ролевой игры, однако в этом приложении игрок сам сможет настроить своего аватара, который будет прокачиваться по мере выполнения задач. Настройка собственного персонажа — пожалуй, один из лучших способов геймификации, и Do It Now отлично обыгрывает его для продуктивности.

Beeminder