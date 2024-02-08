В «Билайн» рассказали о самом настойчивом мошеннике января

Самый настойчивый телефонный мошенник в январе пытался дозвониться абоненту «Билайна» 1623 раза в течение 8 минут, однако сделать это так и не смог. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал директор по управлению уровнем фрода компании «Вымпелком» Петр Алферов.

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По его словам, всего за январь антифрод-решение «Билайна» заблокировало более 7 млн нежелательных звонков, таким образом защитив от контактов с мошенниками свыше 39 тысяч абонентов. Как объяснял ранее Алферов, сервис по борьбе с мошенниками может обрабатывать около 5 тысяч запросов в секунду и порядка 150 млн запросов в сутки. При этом среднее количество блокируемых вызовов за сутки составляет около 5 млн — возможности системы сейчас задействованы лишь на 3%.