Google придумала, как увеличить автономность умных часов
Google получила патент на новый дизайн антенны для носимых устройств, таких как умные часы, который обещает значительно увеличить их автономность.
Согласно информации, новый дизайн антенны использует микроволновый диэлектрический субстрат с высокой относительной диэлектрической проницаемостью, что позволяет ей не только эффективнее передавать и принимать сигналы, но и хранить электрическую энергию, тем самым улучшая время работы батареи.
Этот дизайн антенны отличается компактными размерами — ширина и длина не превышают 8 мм, что делает его идеальным для использования в маленьких носимых устройствах, таких как умные кольца.
Отметим, что антенны играют ключевую роль в носимой технике, собирая данные с датчиков отслеживания (например, датчиков давления или GPS в фитнес-часах) и передавая их на устройство для анализа или хранения.