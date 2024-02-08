Как перенести данные с телефона на телефон? 10 способов

Допустим, вы купили новый телефон и вам нужно перенести на него файлы со старого. Не обязательно делать это вручную: в смартфонах есть специальные инструменты, благодаря которым «переезд» осуществляется за пару минут. «Лента.ру» публикует топ-10 способов переноса информации с айфона и Андроида.

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Как перенести данные со старого айфона на новый

Функция «Быстрое начало»

Если старый айфон под рукой, перенести данные на новый телефон можно с помощью функции «Быстрое начало».

Включите оба телефона и положите их рядом друг с другом. Нажмите «Далее», когда на экране старого устройства появится предложение настроить новый смартфон с помощью Apple Наведите камеру старого айфона на тематическую анимацию, которая появится на экране нового. Введите код-пароль на старом устройстве. На новом настройте Face ID или Touch ID и введите данные своей учетной записи Apple ID. После этого новый айфон предложит перенести данные со старого устройства. Чтобы завершить операцию, следуйте инструкции на экране.

Этот способ позволяет перенести данные с одного айфона на другой максимально быстро и просто. Процесс обычно занимает от нескольких минут до часа: все зависит от количества информации на старом смартфоне

Восстановление данных из iCloud

Если у вас нет доступа к старому устройству, но есть резервная копия в iCloud, перенести данные с одного устройства на другое можно с помощью облачного хранилища.

Включите новый айфон и следуйте инструкциям на экране, чтобы настроить его после первого запуска. Подключитесь к Wi-Fi, когда устройство предложит это сделать. Выберите вариант «Восстановить из копии iCloud», когда телефон предложит перенести информацию «Программы и данные». После этого на экране появится предложение войти в свой аккаунт Apple ID — сделайте это. Выберите нужную резервную копию и не отключайте устройство от Wi-Fi, пока процесс восстановления не завершится. Закончите настройку нового телефона, следуя инструкциям на экране.

Восстановление данных из iTunes

Включите новый телефон и подключите его через провод Lightning к компьютеру с установленным iTunes. Операционная система компьютера может быть как Windows, так и macOS. Запустите iTunes и выберите нужный смартфон. Нажмите «Восстановить из копии» и следуйте инструкциям на экране. Не отключайте айфон от компьютера, пока процесс не завершится.

Как перенести данные с Андроида на Андроид

Через учетную запись Google

Зайдите в настройки старого телефона и откройте страницу резервного копирования. Включите «Резервное копирование данных» — в зависимости от модели устройства название может быть другим. Дождитесь завершения резервного копирования. Возьмите новый телефон и войдите в свой аккаунт Google. Выберите вариант «Восстановить из резервной копии» и дождитесь завершения процесса. После этого данные со старого телефона появятся на новом устройстве.

Восстановить доступ к своему аккаунту Google можно по номеру телефона

С помощью кабеля

Включите оба устройства и подключите их к Wi-Fi или мобильной сети. Нажмите «Копировать» на новом смартфоне. Следуйте инструкциям на экране, чтобы установить между ними связь с помощью кабеля или адаптера. Выберите данные, которые хотите перенести, и нажмите «Копировать». На экране нового смартфона появится надпись «Копирование данных». Как только процесс завершится, она пропадет, а на старом устройстве появится сообщение об этом.

По Wi-Fi на новом устройстве

Повторите первые два шага из прошлой инструкции, но нажмите «Нет кабеля», когда смартфон предложит использовать его, чтобы перенести данные. Нажмите далее, когда появится экран с беспроводным подключением. Введите на старом устройстве PIN-код и дождитесь завершения копирования данных.

По Wi-Fi на старом устройстве

Новым телефоном раньше мог пользоваться другой человек. Например, если его купили с рук или отдали родственники. В таком случае процедура переноса данных со старого телефона будет происходить иначе.

Откройте приложение Google. Перейдите во вкладку «Настройка устройства» и нажмите «Далее». Когда на экране появится надпись «Начало работы», нажмите «Далее» еще раз. Убедитесь, что на экранах старого и нового телефонов совпадают фигуры и числа, а затем нажмите «Далее» и «Копировать». Выберите, какие данные со старого телефона хотите перенести. Дождитесь уведомления о завершении процесса.

Время переноса данных с Андроида на Андроид зависит от объема выбранной информации. Процесс может занять от нескольких минут до часа или продлиться дольше.

Как перенести данные с айфона на Андроид

Для телефонов с операционной системой Андроид существуют фирменные приложения для переноса данных. Например, Smart Switch для смартфонов Samsung и Phone Clone для устройств Huawei и Honor.

Перенос с помощью Smart Switch

Установите приложение на Андроид-смартфон и нажмите кнопку «Получить данные». Выберите айфон в качестве источника информации. Следуйте инструкциям на экране. Выберите способ передачи данных: по кабелю Lightning Type-C или через облачный сервис iCloud. Введите данные от учетной записи Apple ID, а также код проверки, который придет на телефон. Приложение предложит перенести информацию с айфона на Андроид: выберите, какие данные хотите перенести, и дождитесь завершения процедуры.

Если на айфоне много файлов, а места в облаке iCloud мало, переносите данные по кабелю.

Также для переноса данных можно использовать приложения, которые подойдут для любого Андроида, вне зависимости от компании-производителя. Например, Smart Transfer, Switch to Android и Copy My Data.

Перенос с помощью Switch to Android

Установите приложение на айфон. Нажмите «Копировать данные» и отсканируйте QR-код. Нажмите «Отправить запрос», когда приложение предложит синхронизировать данные из iCloud на Андроид. После этого войдите в аккаунт с помощью Apple ID и нажмите «Запросить перенос данных». Дождитесь завершения процедуры.

Как перенести данные с Андроида на айфон

Чтобы перенести данные с Андроида на айфон, удобнее всего использовать приложение «Перенос на iOS».