Как перенести данные с телефона на телефон? 10 способов
Допустим, вы купили новый телефон и вам нужно перенести на него файлы со старого. Не обязательно делать это вручную: в смартфонах есть специальные инструменты, благодаря которым «переезд» осуществляется за пару минут. «Лента.ру» публикует топ-10 способов переноса информации с айфона и Андроида.
Как перенести данные со старого айфона на новый
Функция «Быстрое начало»
Если старый айфон под рукой, перенести данные на новый телефон можно с помощью функции «Быстрое начало».
- Включите оба телефона и положите их рядом друг с другом.
- Нажмите «Далее», когда на экране старого устройства появится предложение настроить новый смартфон с помощью Apple ID.
- Наведите камеру старого айфона на тематическую анимацию, которая появится на экране нового.
- Введите код-пароль на старом устройстве.
- На новом настройте Face ID или Touch ID и введите данные своей учетной записи Apple ID.
- После этого новый айфон предложит перенести данные со старого устройства. Чтобы завершить операцию, следуйте инструкции на экране.
Этот способ позволяет перенести данные с одного айфона на другой максимально быстро и просто. Процесс обычно занимает от нескольких минут до часа: все зависит от количества информации на старом смартфоне
Восстановление данных из iCloud
Если у вас нет доступа к старому устройству, но есть резервная копия в iCloud, перенести данные с одного устройства на другое можно с помощью облачного хранилища.
- Включите новый айфон и следуйте инструкциям на экране, чтобы настроить его после первого запуска.
- Подключитесь к Wi-Fi, когда устройство предложит это сделать.
- Выберите вариант «Восстановить из копии iCloud», когда телефон предложит перенести информацию «Программы и данные».
- После этого на экране появится предложение войти в свой аккаунт Apple ID — сделайте это.
- Выберите нужную резервную копию и не отключайте устройство от Wi-Fi, пока процесс восстановления не завершится.
- Закончите настройку нового телефона, следуя инструкциям на экране.
Восстановление данных из iTunes
- Включите новый телефон и подключите его через провод Lightning к компьютеру с установленным iTunes. Операционная система компьютера может быть как Windows, так и macOS.
- Запустите iTunes и выберите нужный смартфон.
- Нажмите «Восстановить из копии» и следуйте инструкциям на экране.
- Не отключайте айфон от компьютера, пока процесс не завершится.
Как перенести данные с Андроида на Андроид
Через учетную запись Google
- Зайдите в настройки старого телефона и откройте страницу резервного копирования.
- Включите «Резервное копирование данных» — в зависимости от модели устройства название может быть другим.
- Дождитесь завершения резервного копирования.
- Возьмите новый телефон и войдите в свой аккаунт Google. Выберите вариант «Восстановить из резервной копии» и дождитесь завершения процесса. После этого данные со старого телефона появятся на новом устройстве.
Восстановить доступ к своему аккаунту Google можно по номеру телефона
С помощью кабеля
- Включите оба устройства и подключите их к Wi-Fi или мобильной сети.
- Нажмите «Копировать» на новом смартфоне.
- Следуйте инструкциям на экране, чтобы установить между ними связь с помощью кабеля или адаптера.
- Выберите данные, которые хотите перенести, и нажмите «Копировать».
- На экране нового смартфона появится надпись «Копирование данных». Как только процесс завершится, она пропадет, а на старом устройстве появится сообщение об этом.
По Wi-Fi на новом устройстве
- Повторите первые два шага из прошлой инструкции, но нажмите «Нет кабеля», когда смартфон предложит использовать его, чтобы перенести данные.
- Нажмите далее, когда появится экран с беспроводным подключением.
- Введите на старом устройстве PIN-код и дождитесь завершения копирования данных.
По Wi-Fi на старом устройстве
Новым телефоном раньше мог пользоваться другой человек. Например, если его купили с рук или отдали родственники. В таком случае процедура переноса данных со старого телефона будет происходить иначе.
- Откройте приложение Google.
- Перейдите во вкладку «Настройка устройства» и нажмите «Далее».
- Когда на экране появится надпись «Начало работы», нажмите «Далее» еще раз.
- Убедитесь, что на экранах старого и нового телефонов совпадают фигуры и числа, а затем нажмите «Далее» и «Копировать».
- Выберите, какие данные со старого телефона хотите перенести.
- Дождитесь уведомления о завершении процесса.
Время переноса данных с Андроида на Андроид зависит от объема выбранной информации. Процесс может занять от нескольких минут до часа или продлиться дольше.
Как перенести данные с айфона на Андроид
Для телефонов с операционной системой Андроид существуют фирменные приложения для переноса данных. Например, Smart Switch для смартфонов Samsung и Phone Clone для устройств Huawei и Honor.
Перенос с помощью Smart Switch
- Установите приложение на Андроид-смартфон и нажмите кнопку «Получить данные». Выберите айфон в качестве источника информации.
- Следуйте инструкциям на экране. Выберите способ передачи данных: по кабелю Lightning Type-C или через облачный сервис iCloud.
- Введите данные от учетной записи Apple ID, а также код проверки, который придет на телефон.
- Приложение предложит перенести информацию с айфона на Андроид: выберите, какие данные хотите перенести, и дождитесь завершения процедуры.
Если на айфоне много файлов, а места в облаке iCloud мало, переносите данные по кабелю.
Также для переноса данных можно использовать приложения, которые подойдут для любого Андроида, вне зависимости от компании-производителя. Например, Smart Transfer, Switch to Android и Copy My Data.
Перенос с помощью Switch to Android
- Установите приложение на айфон.
- Нажмите «Копировать данные» и отсканируйте QR-код.
- Нажмите «Отправить запрос», когда приложение предложит синхронизировать данные из iCloud на Андроид. После этого войдите в аккаунт с помощью Apple ID и нажмите «Запросить перенос данных».
- Дождитесь завершения процедуры.
Как перенести данные с Андроида на айфон
Чтобы перенести данные с Андроида на айфон, удобнее всего использовать приложение «Перенос на iOS».
- Установите приложение на Андроид.
- Выберите вариант «Перенести данные с Android» при запуске нового айфона. Убедитесь, что он подключен к сети Wi-Fi.
- Введите на Андроид специальный код, который генерирует айфон. Айфон создаст временную сеть Wi-Fi и предложит Андроиду к ней подключиться.
- Нажмите «Подключиться» и подождите, пока не появится надпись «Перенос данных».
- Выберите данные, которые хотите перенести с Андроида на айфон, и нажмите «Продолжить». Оставьте устройства рядом и дождитесь, пока индикатор загрузки на айфоне заполнится.
- Нажмите «Готово» на Андроиде, а затем «Продолжить» на айфоне. Завершите настройку последнего, выполняя инструкции на экране.