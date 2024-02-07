Пять важных достижений Менделеева (+ тест по химии)

8 февраля исполнилось 190 лет с рождения Дмитрия Ивановича Менделеева. Фамилия Менделеева знакома всем. Вы наверняка помните про периодическую таблицу химических элементов, по старой памяти называемую таблицей Менделеева. Кто-то вспомнит про связь величайшего русского химика с водкой — то ли ее изобретением, то ли каким-то научным обоснованием…

На самом деле Дмитрий Иванович Менделеев внес огромнейший вклад в мировую науку и российскую промышленность. И знаменитая таблица — пожалуй, самое значимое, но далеко не единственное его достижение. В этот день Рамблер расскажет про пять самых важных открытий и изобретений русского химика. Перед этим вы можете проверить свои знания в химии, пройдя несложный тест на знание химических элементов и популярных формул.

Периодическая таблица

Таблица химических элементов — это не случайное ночное видение, как гласит полуправдивая легенда, а результат почти двух десятилетий тяжелой работы Дмитрия Менделеева. Причем сама таблица является лишь визуальным отображением Периодического закона, на открытие которого химик и потратил много времени и сил.

Еще до Менделеева ученые пытались установить связь между различными химическими элементами — она прослеживалась, но описать ее не могли из-за нехватки данных. Потратив 15 лет на изучение «атомарного веса» и химических свойств 56 элементов, русский химик в конце концов смог сформулировать Периодический закон: «Свойства элементов, а потому и свойства образуемых ими простых и сложных тел, стоят в периодической зависимости от их атомного веса». То есть свойства меняются не равномерно по всему набору элементов, а повторяются периодически через какое-то число элементов, снова и снова.

Пытаясь объединить все элементы в понятную систему, Дмитрий Иванович работал из последних сил в буквальном смысле, бодрствуя по несколько суток. Наконец, в один из дней обессилевший ученый наконец прилег отдохнуть, а когда проснулся, сразу же отправился к столу и нарисовал таблицу. По признанию Менделеева, она хоть и явилась ему во сне, но не спроста, а на фоне навязчивых мыслей от умственной перегрузки.

Нефтепровод и масло из мазута

Дмитрий Менделеев совершил если не революцию, то уж точно грандиозный прорыв в российской нефтяной промышленности, буквально вытянув ее из убыточности.

Нефтеперерабатывающие заводы в XIX веке приносили мало денег, а порой одни убытки. Чтобы спасти предприятие у поселка Сураханы, что на востоке нынешнего Азербайджана, владелец обратился к молодому Менделееву. Несмотря на немецкие технологии, завод ничего кроме убытков не приносил.

Менделеев предложил заменить ручную перевозку нефти в бочках на нефтепровод, который круглосуточно мог бы перекачивать нефть напрямую с кораблей на завод. Так можно было бы сэкономить на зарплате носильщиков и сделать производство непрерывным. А готовый керосин по другому трубопроводу заливать в специальный корабль с хранилищем в трюме — так Менделеев придумал танкер.

Через 20 лет Дмитрий Иванович нашел способ извлечь из нефтепереработки еще больше пользы. Химика возмутило, что оставшийся после добычи керосина мазут никак не используют и просто сжигают как отходы. Менделеев посоветовал производить из мазута смазочное масло. Его совету последовал промышленник Виктор Рагозин, впоследствии сколотивший себе мировую известность и состояние на маслах из мазута. Завод Рагозина действует до сих пор и называется Ярославский опытно-промышленный нефтемаслозавод имени Менделеева.

Высотный аэростат

Когда Главное инженерное управление поручило Менделееву изучить проблему упругости газов, Дмитрий Иванович неожиданно для себя «заразился» воздухоплаванием. Выполняя расчеты, он пришел к выводу, что у земной атмосферы есть некая реальная граница. Ученому очень хотелось взмыть на аэростате в небо повыше и провести замеры самому, но возможности такой не было — человек мог выдержать подъем лишь на несколько километров, потому что дальше начиналась нехватка кислорода.

Узнав об английском физике Джеймсе Глейшере, который часто поднимался на воздушном шаре для своих опытов, Менделеев загорелся идеей подняться выше англичанина. Русский химик разработал свой проект высотного аэростата, на котором человек мог подняться даже на 10 км. Чтобы справиться с нехваткой кислорода на высоте, Менделеев предложил помещать людей в герметично закрываемую капсулу, воздух в которую подавался бы из баллонов.

Увы, проект Менделеева остался нереализованным — технологии того времени не позволили осуществить задумку. Первый высотный аэростат с человеком внутри взмыл ввысь только полвека спустя. Зато сам Дмитрий Иванович всё же смог в одиночку подняться на воздушном шаре на 3800 метров для наблюдения за солнечным затмением.

Переход России на метрическую систему

Пришедшие из средних веков национальные системы мер были неудобны в использовании и абсолютно неприменимы в науке. Все эти фунты, ярды, чарки, пуды и золотники не имели никакой привязки к физическим константам и, по сути, опирались только на расплывчатый эталон, вроде «соответствует массе 1000 зерен полбы». Менделеев как химик прекрасно понимал, что для развития науки России непременно надо перейти на метрическую систему, в которой все единицы взаимосвязаны и имеют неизменную вычисляемую величину.

В 1892 году Дмитрий Иванович предложил создать Депо образцовых гирь и весов в Санкт-Петербурге, где хранились бы эталоны единиц длины и массы. Так Менделеев плотно взялся за работу по переводу государства на метрическую систему. Ученый вычислил точные соотношения между русскими и метрическими величинами и после представил проект перехода на новую систему. Закон о переходе Российской Империи на метрическую систему был принят 4 июня 1899 года. Правда, переход был необязательным. Лишь 30 апреля 1917 года, уже после Февральской революции и отречения императора, Временное правительство постановило использовать метрическую систему в обязательном порядке.

Первый учебник по химии

Интересно узнать, какой же учебник химии воспитал столь выдающегося ученого? Никакой, потому что во времена учебы Менделеева в России учебников химии не существовало в принципе. Чтобы стать химиком, Менделеев прошел долгий путь, окончив Тобольскую классическую гимназию, отделение естественных наук физико-математического факультета Главного педагогического института в Санкт-Петербурге и проработав в Гейдельбергском университете в Германии.