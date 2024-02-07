Компания «Яндекс» представила собственный бренд электроники Lunnen

Принадлежащий российской IT-компании «Яндекс» маркетплейс «Яндекс Маркет» запустил фирменный бренд электроники Lunnen. Информация об этом появилась на официальном сайте сервиса.

Первыми продуктами бренда стали две модели ноутбука: Lunnen Grand 15 и Lunnen Grand 16. Grand 15 имеет 15-дюймовый IPS-экран c разрешением 1920 на 1080 пикселей, 512 ГБ постоянной памяти, а также один слот USB-C, три слота USB-A и HDMI. За производительность новинки отвечают 16 ГБ оперативной памяти и шестиядерный процессор AMD Ryzen 5 5500U.

В свою очередь Grand 16 может похвастаться уже 16-дюймовым экраном с таким же разрешением, 512 ГБ постоянной памяти, а также двумя разъемам USB-С, тремя USB-А и одним HDMI. Под «капотом» – восьмиядерный AMD Ryzen 7 5800U и 16 ГБ оперативной памяти.

Обе модели имеют металлический корпус, обещают до 7 часов работы от одного заряда и продаются с предустановленной Windows 11 Home. Lunnen Grand 15 отпускается по цене 42,5 тыс. руб., а Grand 16 – 47,5 тыс. руб.