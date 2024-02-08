Honor показала возможности сверхскоростной съемки Magic 6 Pro

В прошлом месяце в Китае состоялась презентация Honor Magic 6 Pro. Теперь производитель готовится к глобальному запуску флагмана. Компания гордится камерой модели, и в последнем тизере превозносит качество быстродвижущихся объектов, снятых на смартфон.

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Система Falcon Camera в Honor Magic 6 Pro будет использовать возможности AI Motion Sensing для автоматической съёмки невероятно быстрых спортивных моментов. Чтобы продемонстрировать на что способна камера нового флагмана, Honor сотрудничала с Сесилией Бердер, чемпионкой мира по фехтованию и серебряным призёром Олимпийских игр. Спортсменка показала своё мастерство на камеру Honor Magic 6 Pro.

Алгоритм ИИ помогает обнаруживать движение и автоматически захватывает несколько кадров, чтобы пользователь мог определить наиболее подходящий. Очевидно, что для динамичных действий требуется короткая выдержка.