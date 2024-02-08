Honor показала возможности сверхскоростной съемки Magic 6 Pro

Honor показала возможности сверхскоростной съёмки Magic 6 Pro
В прошлом месяце в Китае состоялась презентация Honor Magic 6 Pro. Теперь производитель готовится к глобальному запуску флагмана. Компания гордится камерой модели, и в последнем тизере превозносит качество быстродвижущихся объектов, снятых на смартфон.
Система Falcon Camera в Honor Magic 6 Pro будет использовать возможности AI Motion Sensing для автоматической съёмки невероятно быстрых спортивных моментов. Чтобы продемонстрировать на что способна камера нового флагмана, Honor сотрудничала с Сесилией Бердер, чемпионкой мира по фехтованию и серебряным призёром Олимпийских игр. Спортсменка показала своё мастерство на камеру Honor Magic 6 Pro.
Алгоритм ИИ помогает обнаруживать движение и автоматически захватывает несколько кадров, чтобы пользователь мог определить наиболее подходящий. Очевидно, что для динамичных действий требуется короткая выдержка.
В отличие от своего предшественника, который опирался на 270 000 изображений, новый флагман использует обширный набор данных из 8 000 000 изображений по 10 сценариям. Такое достижение обеспечивает более продвинутый искусственный интеллект, способный распознавать различные действия в режиме реального времени, добавили в Honor.