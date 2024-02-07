РАН: В Сибири вырастили «мини-мозги» для изучения генетических мутаций

Ученые из Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук (ИЦиГ СО РАН) вырастили в лаборатории церебральные 3D-органоиды — мини-мозги. Такие ткани по «строению близки к отдельным частям настоящих органов». Об этом сообщили в пресс-службе научного учреждения.

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— То, что крупные мутации приводят к драматическим последствиям, натолкнуло нас на мысль, что внутри гена могут быть функционально значимые элементы генома, которые влияют на ход нейрогенеза и на изучении которых и надо сосредоточиться, — рассказала руководитель нового проекта, младший научный сотрудник ИЦиГ СО РАН Татьяна Шнайдер.

Целью эксперимента стало изучение возможных мутаций в гене контактин-6 (CNTN6), а также их влияние на развитие умственной отсталости. Эксперты уточнили, что в CNTN6 есть два HAR-элемента, которые не претерпели сильных изменений на протяжении эволюции позвоночных, тогда как в случае с человеком трансформации в таких элементах происходили быстро. В результате это и легло в основу гипотезы о том, что элементы могут быть одними из главных механизмов эволюции мозга, приведшей к развитию у предков современного человека речи и абстрактного мышления.

Для того чтобы подтвердить свою гипотезу и провести исследования, ученые вырастили «мини-мозги». В одном из экспериментов было решено удалить HAR-элементы из генома. Первые результаты показали, что эффект довольно серьезный — исследователи получили грант и планируют продолжить исследование. Они собираются изучить, как «выключение» каждого элемента влияет на процесс нейрогенеза и может быть вовлечено в механизм развития умственной отсталости, передает сайт ИЦиГ СО РАН.