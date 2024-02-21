Нужен ли космонавтам солнцезащитный крем?

Земля защищена от радиации слоями атмосферы, облаками и даже магнитным полем, которое генерирует ядро планеты. Но что насчет космонавтов? Журнал Popular Mechanics рассказал, понадобится ли первым колонистам на Марсе солнцезащитный крем.

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Пока эксперты не могут сказать наверняка, как астронавты переживут путешествие на Марс, не получив смертельную дозу космической радиации. Илон Маск высказывался, что корабли на базе ядерных двигателей могут быть менее опасными, т.к. они серьезно сократят время полета — а значит, и время облучения. Маск не ученый и не эксперт по радиации, но он задает правильные вопросы в этом плане.

Под термином «солнцезащитный» подразумеваются различные химикаты, способные поглощать ультрафиолетовый свет до того, как он попадет на кожу, а также физические барьеры. Частицы этих материалов способны физически заслонять человека от радиации — волны, которая может проходить только через определенные объекты в зависимости от своей длины. Например, микроволновые лучи настолько широкие, что дверца микроволновой печи спокойно удерживает их внутри. А облака, в свою очередь, играют роль природного барьера от ультрафиолетовой радиации.

Если говорить об открытом космосе, то астронавты защищены другими барьерами, и им не нужны прочие методы защиты от Солнца. Тонированные иллюминаторы на Международной космической станции блокируют большую часть радиации. При выходе за пределы станции астронавты облачаются в надежно защищенные скафандры, которые также блокируют излучение. Был только один случай, когда космонавт получил солнечный ожог, и то, он произошел только из-за того, что скафандр был поврежден во время рутинного техобслуживания станции.