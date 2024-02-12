Черные дыры и гамма-радиация: 7 экзистенциальных угроз жизни на Земле

Человечество живет на острие ножа. Мы не знаем, когда планета может столкнуться с настоящей экзистенциальной угрозой — чем-то настолько катастрофическим, что оно может уничтожить всю жизнь на Земле. Журнал Popular Mechanics рассказал о семи самых значимых угрозах для планеты.

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№1. Мощная солнечная активность

Частота инцидентов: раз в 100 лет

В 1859 году Землю накрыл мощнейший электромагнитный шторм, который сейчас также известен как «Событие Кэррингтона». После этого шторма северное сияние можно было увидеть даже в Майами — он был самой мощной солнечной вспышкой в истории наблюдений. Но 10 000 лет назад происходили корональные выбросы и помощнее, причем люди совершенно не замечали их, т.к. электромагнитная буря не повреждала электронику. По прогнозам специалистов, следующий шторм той же мощности, что и Кэррингтон, произойдет в течение века, но, в лучшем случае, не причинит больших проблем.

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№2. Мелкие астероиды

Частота инцидентов: раз в 1 000 лет

Каждые несколько лет в атмосферу Земли врезается астероид размером с автобус. При взрыве он выделяет примерно столько же энергии, сколько выделяет ядерная бомба среднего размера. К счастью, большая часть этих объектов взрывается над открытым океаном и достаточно высоко в небе, но всегда есть шанс, что нам не повезет. Например, мы можем наткнуться на богатый металлами астероид, который сможет пробиться через верхние слои атмосферы и попадет в населенную часть земного шара. Единственная надежда здесь — это разработка инструментов раннего предупреждения и отражения космических объектов.

№3. Естественное изменение климата

Частота инцидентов: раз в 100 000 лет

Изменение климата — самая опасная угроза жизни человечества. Земля была более теплой в прошлом, но климат никогда раньше не менялся настолько быстро и серьезно. Наша цивилизация построена на ожидании стабильной погоды и температур: мы возвели города на берегах океанов, наше сельское хозяйство привязано к временам года. Хорошая новость в том, что рукотворное изменение климата можно обратить. Плохая — в том, что Земля и сама по себе может климат. Изменения в солнечном излучении и повторная балансировка атмосферных газов способна создать климатический сдвиг. Он произойдет медленно, зато его гораздо сложнее остановить.

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№4. Крупные астероиды

Частота инцидентов: раз в 1-10 млн лет

Падение всего одного крупного астероида 65 млн лет назад уничтожило каждый наземный вид животных, весивший больше 100 кг. Столкновение было настолько мощным, что оно сотрясло всю Землю и вызвало серию вулканических извержений, чей дым объял планету на долгие годы. Подобные катастрофы случаются гораздо реже, чем падения мелких астероидов, но тем не менее.

№5. Вспышки гамма-излучения

Частота инцидентов: раз в 10 млн лет

Вспышки гамма-излучения происходят, когда в ядре взрывающейся звезды возникает черная дыра. Материя мертвой звезды вращается вокруг дыры, постепенно сжимаясь и нагреваясь. Комплексные силы запускают в открытый космос огромные потоки гамма-радиации — самого мощного типа радиоактивного излучения. Если Земля попадет под один такой поток, то он запросто лишит планету защитного слоя озона — мы будем подвержены полной мощи ультрафиолетовой радиации Солнца.

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№6. Сверхновые и килоновые

Частота инцидентов: раз в 100 млн лет

Пока что нам не грозит опасность попасть под взрыв звезды, но это не значит, что так будет и в будущем. Звезды постоянно меняются, и ближайшие к нам светила не стоят на месте. Потенциально опасная звезда всегда может «прибиться» к окрестной системе, и тогда взрыв сверхновой теоретически уничтожит нашу атмосферу. Помимо этого, есть еще один, чуть более скрытный вид взрывов — килоновые. Они возникают при столкновении двух нейтронных звезд и встречаются гораздо реже. Но проблема в другом: нейтронные звезды меньше по размерам, из-за чего их сложнее обнаружить.

№7. Враждебные инопланетяне

Частота инцидентов: ???