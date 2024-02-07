Выявлена вероятность существования жизни в системе TRAPPIST-1

Ученые Венского университета выявили, что все планеты в системе TRAPPIST-1, вероятно, не пригодны для существования живых организмов из-за того, что лишились атмосферы в результате жесткого излучения родительской звезды. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics.

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Исследователи проанализировали данные наблюдений системы TRAPPIST-1 и других красных карликов, что позволило им рассчитать количество высокоэнергетического излучения, испускаемое звездой. Затем они смоделировали воздействие этого излучения на возможные ранние атмосферы внешних планет и определить скорость их испарения.

Оказалось, что во всех мирах атмосфера исчезает довольно быстро — всего за несколько сотен миллионов лет. Если бы вместо красного карлика планеты вращались вокруг желтой звезды главной последовательности, подобной Солнцу, то поначалу толстые атмосферы превратились бы в газовые оболочки разной толщины, что наблюдаются сейчас у Венеры, Земли и Марса. Однако молодые красные карлики испускают еще более высокоэнергетическое излучение, поэтому атмосферы будут испаряться еще быстрее.