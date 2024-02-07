Продажи глобальных версий Xiaomi 14 стартуют 25 февраля

Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь объявил, что выход глобальных версий смартфонов Xiaomi 14 состоится уже 25 февраля. Предполагается, что их представят в рамках мероприятия MWC 2024 в Барселоне.

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Более точную информацию производитель раскроет позднее.

Некоторые пользователи ожидают, что вместе с запуском глобальных версий компания выпустит флагманский смартфон Xiaomi 14 Ultra. По слухам, устройство будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, а также получит AMOLED-дисплей с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц.