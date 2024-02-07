Соцсеть Bluesky от создателя Twitter стала доступна всем

Помните Twitter? Один из его основателей, Джек Дорси, входит в совет директоров Bluesky, платформы микроблогов (тот же Twitter, только в профиль). Так, после закрытой бета-версии Bluesky теперь открыта для всех желающих.

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При всей своей внешней похожести Bluesky может похвастаться ключевым отличием: децентрализацией. Построенный на открытом коде, он позволяет любому разрабатывать поверх своего ядра, что потенциально может привести к разнообразному опыту, выходящему за рамки одного приложения. Это дает пользователям возможность формировать свои социальные сети, а не «слепо принимать изменения алгоритмов», отмечают эксперты.

Bluesky предстоит нелегкий путь. Mastodon, еще одна децентрализованная платформа, уже существует, но ее техническая природа может отпугнуть новичков, а X (бывший Twitter) все еще полон фанатами, которые не хотят менять свою платформу. Однако Bluesky ставит во главу угла «удобство использования», чтобы привлечь более широкую аудиторию.