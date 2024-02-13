5 причин, почему в инопланетян можно верить

Никто не знает, существуют ли инопланетяне на самом деле. Но есть немало косвенных доказательств, слухов и необъяснимых событий, которые намекают, что все не так просто, как нам может показаться. Журнал Popular Mechanics рассказал о причинах, почему есть смысл верить в существование инопланетян.

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Инцидент на USS Nimitz

США 14 ноября 2004 во время тренировочной миссии недалеко от Сан-Диего пилоты палубных самолетов корабля USS Nimitz заметили неопознанный объект. По описаниям очевидцев, по форме он напоминал «Тик-Так», однако двигался со скоростью, превосходившей все известное оружие того времени. Он был белым, не имел крыльев или пропеллера, и хаотично двигался под поверхностью воды. ВМФрассекретил запись произошедшего только в 2020 году, после того, как она утекла в Сеть.

«Некие истребители»

В ноябре 1944 года бойцы ВВС США стали свидетелями явления, которое позднее стало известно под названием foo fighters — или «некие истребители». НЛО, излучавшие красный свет и перемещавшиеся по воздуху быстрее, чем кто бы то ни было. Их замечали ни один раз, и первое время пытались объяснить тайну переутомлением солдат. Однако никто до сих пор не знает, что из себя представляли «некие истребители» на самом деле.

1I/Оумуамуа

Известный гарвардский астрофизик Ави Леб полагает, что астероид Оумуамуа на самом деле может быть обломком инопланетного сооружения или вышедшим из строя космическим кораблем. От любого другого источника эта гипотеза прозвучала бы странно, однако Леб — опытный специалист в своем деле. Хотя его коллеги не согласны с этой догадкой. Более приземленная теория считает, что этот объект представляет собой азотный айсберг, отколовшийся от Планеты, похожей на Плутон, в далекой звездной системе.

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Парадокс Ферми

Если во вселенной так много планет, то где следы других разумных цивилизаций? Примерно этот вопрос выдвинул легендарный физик Энрико Ферми в 1950: его мысленный эксперимент известен под названием «парадокс Ферми». Если вкратце, он утверждает, что, учитывая существование человечества и возраст вселенной, инопланетные цивилизации наверняка реальны, хоть мы и не нашли никаких тому доказательств. Позже теорию Ферми отчасти подтвердили другие научные исследования. Правда, на потенциальную коммуникацию с инопланетянами человечеству может потребоваться от 2 000 до 400 000 лет.

Пентагон и НЛО