Спрогнозированы волны морской жары в Арктике

Ученые Гамбургского университета спрогнозировали, что волны морской жары станут обычным явлением в Арктике в ближайшем будущем и являются результатом высокого уровня антропогенных выбросов парниковых газов. Результаты исследования опубликованы в журнале Communications Earth & Environment.

Авторы обнаружили, что с 2007 года арктические условия резко изменились. В период с 2007 по 2021 год в окраинных зонах Северного Ледовитого океана наблюдалось 11 волн морской жары, в результате чего среднее повышение температуры на 2,2 градуса Цельсия превысило сезонную норму и продолжалось в среднем 37 дней. С 2015 года в Арктике каждый год наблюдаются морские волны тепла.

Самая мощная волна тепла на сегодняшний день в Северном Ледовитом океане произошла в 2020 году; она продолжалась 103 дня, при этом пиковые температуры были на четыре градуса Цельсия выше среднего многолетнего показателя. Вероятность того, что такая волна тепла возникнет без влияния антропогенных парниковых газов, составляет менее одного процента.