Среднебюджетный Nothing Phone (2a) лишится глифов

Инсайдер Стив Хеммерстоффер, он же OnLeaks, опубликовал первый рендер смартфона Nothing Phone (2a) в среднем ценовом диапазоне. Известно о будущей новинке не много, но точно, что дизайн среднебюджетной версии лишится глифов, отличающих Nothing Phone на рынке.

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Из рендера понятно, что эта версия получит обновлённую заднюю панель: слева вверху расположатся две камеры, выступающие из панели. Ближе к центру и чуть ниже камер будет находиться большой круглый элемент. При этом у Nothing Phone (2) были большие круглые линии в центре над портом беспроводной зарядки, у Phone (2a) этого нет.

На рендере показаны парные светодиодные лампочки на задней панели, но изображение не даёт ответа, будут ли они светиться.