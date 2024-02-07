Швейцарию накрыла кибератака из миллионов «умных» зубных щеток

Около трех миллионов «умных» зубных щеток по всему миру были взломаны хакерами и вовлечены в масштабную DDoS-атаку на швейцарскую компанию. Об этом сообщает издание Tom's Hardware. По данным СМИ, атакованная компания получила ущерб на миллионы евро.

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В отчете не упоминается конкретная марка зараженных зубных щеток. Тем не менее было отмечено, что они имели доступ к интернету для передачи данных о привычках пользователей в мобильное приложение. Злоумышленники нашли уязвимость в программном обеспечении гаджетов, написанном на языке программирования Java.

Стефан Цюгер из швейцарского филиала компании по кибербезопасности Fortinet заявил, что любые «умные» гаджеты, будь то зубная щетка, маршрутизатор, телеприставка или что-нибудь еще, могут использоваться хакерами для проведения DDoS-атак. Он пояснил, что такие устройства регулярно проверяются злоумышленниками на наличие уязвимостей и возможностей подключиться к нему.

«Недавний эксперимент Fortinet показал, что с момента подключения нового компьютера без антивируса к интернету в среднем проходит до его заражения вирусом 20 минут», – пишет Tom's Hardware.