Инопланетные мумии и кража динозавров: самые спорные научные открытия 2023 года

2023 год запомнился не только важными научными открытиями, но и крайне спорными событиями, которые вызвали немало дискуссий среди ученых. Портал livescience.com рассказал о самых противоречивых открытиях прошлого года.

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НЛО и «инопланетная мумия»

В мае Конгресс США впервые с 1960-х провел публичное слушание по вопросам НЛО, чтобы обсудить 144 задокументированных таинственных объектов. На слушании также присутствовали два военных чиновника, которых расспрашивали об их знаниях насчет необъяснимых феноменов. За этим заседанием последовало еще одно, на котором три военных заявили, что доказательства существования внеземных технологий скрываются от публики. НЛО — якобы дело рук пришельцев, которые заинтересованы в ядерном арсенале США и проверяют на прочность системы противовоздушной обороны страны.

А в Мексике журналист представил общественности два тела «инопланетян». При поддержке военного медика он заявил, что ДНК мертвых существ не соответствует человеческой, но и не обязательно является инопланетной.

«Аномальные» металлические сферы

Опытный астрофизик из Гарвардского университета утверждает, что более 50 «аномальных» металлических сфер, найденных в Тихом океане, могут быть работой разумных инопланетян. По словам ученого, вероятно, они попали на планету в 2014 году и могут быть реликвией из другой звездной системы, содержащей следы инопланетных технологий. Правда, вскоре после этого были опубликованы научные работы, которые полагают, что таинственные сферы — скорее всего результат промышленного загрязнения.

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Тасманские тигры в дикой природе

На базе информации, собранной с 1910 года, специалисты считают, что тасманские тигры (Thylacinus cynocephalus) выживали в дикой природе вплоть до 1980-х и вполне могли дожить до сегодняшнего дня. Для контекста, раньше научное сообщество думало, что эти сумчатые вымерли в 1936, когда последний известный тасманский тигр умер в неволе. Однако результаты нового исследования были встречены со скепсисом — научная работа основана исключительно на неподтвержденных случаях наблюдения.

Тяжба за бразильских динозавров

Палеонтологи раскритиковали команду европейских ученых после того, как они опубликовали исследование останков динозавров возрастом 115 млн лет. Примечательно, что ископаемые были найдены частными землекопами и вывезены в Германию. Авторы научной работы думали, что артефакты легально принадлежат Германии, т.к. они прибыли в страну прежде, чем Бразилия начала ограничивать научный экспорт в другие государства. Но старый закон 1942 года гласит, что бразильские ископаемые — это федеральная собственность, которую нельзя продавать. Иными словами, ископаемые могли быть украдены. Научное сообщество, включая самих авторов работы, согласно, что останки динозавров стоит вернуть Бразилии.

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Фурор полупроводников

Ученые из Южной Кореи заявили, что смогли создать суперпроводник при комнатной температуре и давлении. Новость немедленно повлекла за собой множество попыток повторить результаты опыта. Если их удастся подтвердить, то открытие материала, способного проводить электричество при обычной температуре без сопротивления, может стать сенсацией. Однако многие эксперты предупредили, что опубликованная работа неряшлива и не верифицирована научным сообществом. Ни одна из попыток повторить южнокорейский эксперимент не увенчалась успехом.

Ископаемые останки гоминина в космосе

В сентябре агентство Virgin Galactic отправило в космос бесценный и крайне противоречивый груз: фрагменты ископаемых останков двух древних предков человека, Australopithecus sediba и Homo naledi. Южноафриканский миллиардер Тимоти Нэш перевозил ископаемые в трубке, похожей на футляр для сигары, и ученые не оценили этот жест. Организация, одобрившая вывоз останков, сказала, что целью миссии была популяризация науки и признание южноафриканского происхождения человечества. Однако эксперты раскритиковали акцию, потому что она не имела никакой научной ценности. Полет вполне мог уничтожить ископаемые, не говоря уже о неуважении к останкам древнего человека.