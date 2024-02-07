Первому квазиспутнику Солнечной системы присвоили название

Астероиду 2002 VE 68 официально присвоили название Zoozve. Оно появилось в результате ошибки на плакате с изображением Солнечной системы.

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Космический объект был обнаружен более 20 лет назад. Наблюдения показали, что он представляет собой квазиспутник.

Как и у остальных астероидов, его орбита проходит вокруг Солнца. Его «год» короче земного и составляет чуть менее 225 дней. Этот период почти в точности совпадает с «годом» планеты Венера.

«Подобно синхронным прыжкам в воду на Олимпийских играх, и VE68, и Венера движутся вокруг Солнца почти одновременно», – объяснили исследователи.

Квазиспутники не являются обычными спутниками, такими как Луна. Они вращаются вокруг Солнца, но также подвержены влиянию планет. Объект 2002 VE 68 признали первым идентифицированным квазиспутником крупной планеты в Солнечной системе. Художник Алекс Фостер изобразил его на плакате «Солнечная система», но перепутал цифры и буквы и обозначил как «Zoozve». Когда об ошибке стало известно в NASA, там предложили закрепить неверное название в качестве официального.