«Яндекс» увеличил награду для взламывающих колонки багхантеров

Российская IT-компания «Яндекс» объявила о расширении программы по поиску ошибок в своих умных устройствах: выросло как количество участвующих в программе гаджетов, так и сумма вознаграждения для «белых» хакеров за обнаружение уязвимостей. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе «Яндекс».

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Программа пополнилась такими устройствами, как «Станция Дуо Макс», «Станция Миди» и «Станция ТВ». Награда же для багхентеров (так называют «белых» хакеров, которые за вознаграждение ищут уязвимости в чужих продуктах, – прим. ред.) выросла с 600 тыс. руб. до одного миллиона. Сумма выплаты будет зависите от уровня критичности найденной ошибки.

«Это [увеличение награды] поможет привлечь больше «белых» хакеров, чтобы проверить устройства на прочность», – сказали в «Яндексе».