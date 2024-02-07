В Австралии нашли доисторическую клыкастую рыбу

В отдаленном районе Австралии палеонтологи обнаружили окаменелости ранее неизвестного вида древних существ. Хищная лопастеперая рыба обладала костяной чешуей и крупными клыками.

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Виду присвоили название Harajicadectes zhumini. Ученые определили, что рыба жила 380 миллионов лет назад, в середине девонского периода.

Новый вид был найден в реке Финке (Северная территория Австралии), которая считается одной из старейших в мире. В древности в этом регионе обитало большое количество разных существ, и их окаменелости сохранились в отложениях до наших дней.

Исследования показали, что Harajicadectes обладала необычным сочетанием дыхательных аппаратов. Она могла дышать жабрами, как рыбы. Но ученые также заметили у нее большие отверстия в верхней части черепа, которые позволяли дышать воздухом. Современные африканские рыбы биширы имеют аналогичные структуры для всасывания воздуха на поверхности водоемов.

Открытие показало, что способность к двойному дыханию появилась у нескольких линий тетраподоморфов примерно в одно время – в середине-конце девонского периода. Возможно, это связано с низким содержанием кислорода в атмосфере в ту эпоху. Так, большие дыхальца возникли у рыб Gogonasus из Западной Австралии и тиктааликов – ближайших родственников четвероногих.

Ученые пока не определили, какое место Harajicadectes zhumini занимал на эволюционном древе жизни. Но они подчеркнули, что это крайне ценная находка, сообщает Journal of Vertebrate Paleontology.