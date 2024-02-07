В Австралии нашли доисторическую клыкастую рыбу

Доисторическую клыкастую рыбу нашли в одной из старейших рек мира
В отдаленном районе Австралии палеонтологи обнаружили окаменелости ранее неизвестного вида древних существ. Хищная лопастеперая рыба обладала костяной чешуей и крупными клыками.
Виду присвоили название Harajicadectes zhumini. Ученые определили, что рыба жила 380 миллионов лет назад, в середине девонского периода.
Новый вид был найден в реке Финке (Северная территория Австралии), которая считается одной из старейших в мире. В древности в этом регионе обитало большое количество разных существ, и их окаменелости сохранились в отложениях до наших дней.
Исследования показали, что Harajicadectes обладала необычным сочетанием дыхательных аппаратов. Она могла дышать жабрами, как рыбы. Но ученые также заметили у нее большие отверстия в верхней части черепа, которые позволяли дышать воздухом. Современные африканские рыбы биширы имеют аналогичные структуры для всасывания воздуха на поверхности водоемов.
Открытие показало, что способность к двойному дыханию появилась у нескольких линий тетраподоморфов примерно в одно время – в середине-конце девонского периода. Возможно, это связано с низким содержанием кислорода в атмосфере в ту эпоху. Так, большие дыхальца возникли у рыб Gogonasus из Западной Австралии и тиктааликов – ближайших родственников четвероногих.
Ученые пока не определили, какое место Harajicadectes zhumini занимал на эволюционном древе жизни. Но они подчеркнули, что это крайне ценная находка, сообщает Journal of Vertebrate Paleontology.
Ранее сообщалось, что палеонтологи нашли новый вид птерозавров. Открытие сделали на острове Скай.