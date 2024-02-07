Ученый рассказал, как изменения Луны повлияют на Землю

Американские ученые сообщили, что Луна постепенно съеживается из-за остывающего ядра. Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт рассказал, отразится ли подобное изменение Луны на нашей планете.

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Эксперт отметил, что в настоящее время представители разных стран активно изучают Луну. Там в ближайшее время постоянно будут работать несколько исследовательских аппаратов. По словам эксперта, появится возможность более подробно изучить процессы вероятного сжатия спутника Земли.

При этом ученый заверил, что данный процесс никак не повлияет на Землю, наша планета не пострадает, с ней не произойдет никаких изменений.

Эйсмонт добавил, что в ходе новых исследований ученые смогут больше узнать о том, как образовалась Луна и подтвердить или опровергнуть имеющиеся гипотезы, передает «360».

В конце января немецкие исследователи обнаружили на поверхности Луны в области Рейнер Гамма валуны со странными магнитными свойствами. Их особенность состоит в том, что они отражают свет не таким образом, как другие аналогичные объекты на поверхности Луны, передает RT.