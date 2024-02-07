На Apple Vision Pro научились запускать два виртуальных монитора Mac

Apple Vision Pro может использоваться в качестве внешнего дисплея для Mac, позволяя пользователям просматривать и управлять экраном своего компьютера в окне visionOS.

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На данный момент эта функция поддерживает лишь один дисплей, однако аналитик Бен Томпсон заявил, что в Apple уже проходит внутреннее тестирование возможности использования нескольких дисплеев.

Инженеры Apple имеют доступ к будущим версиям visionOS и функциям, которые позволяют расширить функциональность, что делает эту информацию весьма вероятной. Правда, все еще неясно, планирует ли компания предоставить публике возможность использовать функцию с несколькими дисплеями.