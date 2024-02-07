Стало известно, чем может обернуться использование россиянами терминалов Starlink

Купить терминалы для подключения к спутникам Starlink можно, например, на «Авито» и в некоторых российских интернет-магазинах. Цены — примерно от 90 и до 320 тысяч. Раньше, кстати, было дороже.

Как рассказал один из продавцов, с которым Business FM пообщалась под видом потенциального клиента, оборудование зарегистрировано в Европе. Вносить ежемесячную плату за спутниковый интернет — а это 110 долларов в месяц, или почти 10 тысяч рублей при базовом тарифе — можно через продавца. При этом сами же торговцы признаются, что терминалы Starlink позволяют организовать доступ в интернет только в Калининграде, Крыму и в новых российских регионах. На остальной территории России они бесполезны.

Все дело в том, что для работы Starlink, помимо подключения к спутникам, нужны наземные базовые станции, радиус действия которых ограничен. На территории РФ таких станций нет, поскольку компания Илона Маска в России официально не работает.

О том, как устроен спутниковый интернет от Илона Маска, рассказывает аналитик телеграм-канала RUSmicro Алексей Бойко:

Алексей Бойко, аналитик телеграм-канала RUSmicro:

«В космосе на низких орбитах находятся порядка 5 тысяч спутников Starlink. Каждый из них может работать с маленьким наземным терминалом, который есть у пользователя. Но в телефонную сеть они попадают через более мощный канал, который обеспечивает большая солидная наземная станция. Нужно, чтобы выстроилась такая цепочка: человек с его мобильным телефоном, маленький наземный терминал рядом с человеком, далее идет спутниковая группировка, затем большая наземная станция, принадлежащая SpaceX. И вот [наземная станция] подключена к каким-то сетям связи, то есть к интернету с широкополосными наземными линиями связи».

В общей сложности у Starlink сейчас порядка 150 терминалов по всему миру, в том числе есть они в литовском Каунасе, а также под Варшавой. Этим, наверное, и можно объяснить то, что спутниковый интернет работает в некоторых западных и юго-западных приграничных территориях РФ.

Оборудование Starlink в России не прошло сертификацию. Покупать его можно, а вот использовать — нельзя. За подключение к интернету через терминалы Starlink россиянам грозит административный штраф — правда, небольшой, до 5 тысяч рублей. Сами терминалы, которые стоят намного больше, могут и конфисковать. Но юристы пока не могут припомнить таких случаев. Продолжает советник юридической фирмы Lidings Дмитрий Кириллов:

Дмитрий Кириллов, советник юридической фирмы Lidings:

«Если исходить из того, что терминалы Starlink у нас не сертифицированы, то человек, купивший такой терминал и использующий его, рискует лишиться своего терминала в порядке конфискации, поэтому использование таких терминалов — на свой страх и риск. Мне пока не попадались [кейсы], чтобы терминалы Starlink изымались по статье 13.6 КоАП, но торговля этими терминалами может в какой-то момент привлечь к себе внимание правоохранительных органов, и законность оборота этих терминалов может оказаться предметом проверки».