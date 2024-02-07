В России рассказали о возможностях системы «Гонец 2.0»

Система «Гонец 2.0» позволит обеспечить возможность спутниковой связи в онлайн-режиме на территории России и прилегающих акваториях. Об этом со ссылкой на генерального директора спутниковой системы «Гонец» Павла Черенкова сообщает ТАСС.