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В России рассказали о возможностях системы «Гонец 2.0»

Система «Гонец 2.0» позволит обеспечить возможность спутниковой связи в онлайн-режиме на территории России и прилегающих акваториях. Об этом со ссылкой на генерального директора спутниковой системы «Гонец» Павла Черенкова сообщает ТАСС.

В России рассказали о возможностях системы «Гонец 2.0»
© РИА Новости

По его словам, создание российского сегмента автоматизированной идентификационной системы (АИС) позволит обеспечить технологическую независимость отечественного судоходства от иностранных спутниковых операторов.

«Система "Гонец" уже сейчас обеспечивает глобальное покрытие, а "Гонец 2.0" дополнительно обеспечит на территории России и прилегающих водных акваториях спутниковую связь в онлайн-режиме», — сказал руководитель.

Черенков отметил, что спутники «Гонец-М1» получат специальные приемо-передающие модули, позволяющие передавать данные АИС.

Ранее руководитель сообщил, что развертывание спутников российской системы «Гонец-М1» — замены Iridium и Inmarsat — произойдет в 2029 году.

Наука и техника
Павел Черенков
Inmarsat
Iridium
Россия
Безопасность
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