Мощная солнечная вспышка отключила связь по всему югу Тихого океана

Мощный выброс М-класса на Солнце вызвал обширные отключения коротковолновой радиосвязи в южной части Тихого океана 6 февраля. Космический шторм затронуло Австралию и страны Юго-Восточной Азии, сообщает портал Spaceweather.

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Моряки и радиолюбители в регионе заметили потерю сигнала на частотах ниже 30 МГц в течение целого часа после пика вспышки.

Отключение радио было связано с сильным импульсом рентгеновских и ультрафиолетовых лучей, который достиг Земли чуть больше чем за восемь минут после всплеска на Солнце. Это излучение ионизировало верхний слой земной атмосферы на освещенной звездой части планеты.

Кроме того, Солнце выбросило гигантский шлейф плазмы на скорости более 400 километров в час. Если это вещество достигнет Земли, оно может вызвать возмущения в магнитном поле и нарушить работу спутников, а также проявится в виде полярных сияний в высоких широтах.

По словам астрономов, последнее солнечное извержение не угрожает нашей планете, поскольку выброс произошел ближе к южному полюсу Солнца, поэтому плазменное облако почти наверняка пронесется под нами.