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Мощная солнечная вспышка отключила связь по всему югу Тихого океана

Мощный выброс М-класса на Солнце вызвал обширные отключения коротковолновой радиосвязи в южной части Тихого океана 6 февраля. Космический шторм затронуло Австралию и страны Юго-Восточной Азии, сообщает портал Spaceweather.

Мощная солнечная вспышка отключила связь по всему югу Тихого океана
© Газета.Ru

Моряки и радиолюбители в регионе заметили потерю сигнала на частотах ниже 30 МГц в течение целого часа после пика вспышки.

Отключение радио было связано с сильным импульсом рентгеновских и ультрафиолетовых лучей, который достиг Земли чуть больше чем за восемь минут после всплеска на Солнце. Это излучение ионизировало верхний слой земной атмосферы на освещенной звездой части планеты.

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Кроме того, Солнце выбросило гигантский шлейф плазмы на скорости более 400 километров в час. Если это вещество достигнет Земли, оно может вызвать возмущения в магнитном поле и нарушить работу спутников, а также проявится в виде полярных сияний в высоких широтах.

По словам астрономов, последнее солнечное извержение не угрожает нашей планете, поскольку выброс произошел ближе к южному полюсу Солнца, поэтому плазменное облако почти наверняка пронесется под нами.

Ранее Австралия на полчаса лишилась радиосвязи из-за сильного космического шторма.

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