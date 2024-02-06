Искусственный интеллект в ближнесрочной перспективе вытеснит представителей ряда профессий, предположил основатель и генеральный директор компании Into Иван Павлович. Об этом пишет портал «Подмосковье сегодня».

В настоящее время в России активно развивается беспилотный транспорт различных типов. На фоне этого, пояснил эксперт, могут оказаться под угрозой исчезновения профессии курьеров, водителей грузовиков и такси.

Вторая сфера, где роботы способны заменить человека — промышленность, заметил Павлович. Он уточнил, что роботизированные линии сборки и автоматизированные системы уже заменили многих рабочих на производстве.

Бизнесмен отметил, что роботы не устают, не требуют перерывов и способны в течение долгого времени работать эффективно и точно.

Работа бухгалтеров, финансовых аналитиков, юристов также может быть оптимизирована и частично, а в некоторых аспектах — полностью, передана ИИ, полагает Павлович.