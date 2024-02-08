В iFixit оценили ремонтопригодность Apple Vision Pro

Специалисты iFixit также вскрыли внешний аккумуляторный блок и обнаружили, что внутри находятся три аккумулятора, сложенных друг на друга. Батарейный блок также имеет встроенные датчики температуры и акселерометр. Зарядный кабель подключается через фирменный 12-контактный разъем Lightning.

Как отметили специалисты iFixit, одной из сильных сторон является то, что батарея Vision Pro имеет модульную конструкцию и при необходимости её можно легко заменить. Однако доступ к элементам питания затруднен и приводит к повреждению корпуса. Кроме того, стеклянную крышку также трудно снять. Это, в свою очередь, необходимо для получения доступа к камерам и датчикам.