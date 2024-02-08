В iFixit оценили ремонтопригодность Apple Vision Pro
Специалисты iFixit поделились второй частью разбора гарнитуры Apple Vision Pro, раскрыв несколько новых подробностей о её конструкции, характеристиках и ремонтопригодности.
На этот раз специалисты iFixit исследовали microOLED-дисплеи гарнитуры:
- Диаметр одного пикселя составляет 7,5 мкм, что делает их размером примерно с эритроцит крови. Таким образом в один пиксель из дисплея iPhone 15 умещается примерно 54 пикселя Vision Pro.
- Площадь освещённой панели составляет примерно 27,5 мм в ширину и 24 мм в высоту, или примерно один дюйм на один дюйм. этим измерениям, освещенная область составляет 3660 на 3200 пикселей. Это соответствует 12 078 000 пикселей, объединенных в 0,98 квадратных дюймов.
- Обрезанные углы панелей занимают примерно 5,3% площади поверхности, оставляя видимыми примерно 11,4 миллиона пикселей на панель. Это эквивалентно заявленным Apple 23 миллионам пикселей для обоих дисплеев.
- Дисплей Vision Pro показал 3386 ppi (пикселей на дюйм). Для сравнения: у Meta Quest 3 этот показатель составляет 1218 ppi.
- Показатель ppd (пикселей на градус), который учитывает, насколько далеко вы находитесь от экрана и общий угол, в среднем составил 34 ppd. Для сравнения: PlayStation VR2 имеет средний показатель 19 ppd, а Meta Quest 3 – 25 ppd.
Специалисты iFixit также вскрыли внешний аккумуляторный блок и обнаружили, что внутри находятся три аккумулятора, сложенных друг на друга. Батарейный блок также имеет встроенные датчики температуры и акселерометр. Зарядный кабель подключается через фирменный 12-контактный разъем Lightning.
Как отметили специалисты iFixit, одной из сильных сторон является то, что батарея Vision Pro имеет модульную конструкцию и при необходимости её можно легко заменить. Однако доступ к элементам питания затруднен и приводит к повреждению корпуса. Кроме того, стеклянную крышку также трудно снять. Это, в свою очередь, необходимо для получения доступа к камерам и датчикам.
В результате этого ремонтопригодность гарнитуры оценена в 4 балла из 10 возможных.