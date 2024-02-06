В России добыли образцы льда возрастом более 1,2 млн лет

Образцы уникального льда, возраст которого, по оценкам специалистов, превышает 1,2 млн лет, удалось добыть ученым РФ на станции "Восток" в Антарктиде. Об этом журналистам сообщила пресс-служба Русского географического общества (РГО) .

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"Российские ученые увеличили глубину скважины на станции "Восток" в Антарктиде до 3 610 м. В процессе бурения получены новые образцы уникального льда, возраст которого превышает 1,2 млн лет. Бурение самой глубокой скважины во льду проводится в рамках 69-й Российской антарктической экспедиции", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что полученные образцы в Россию доставит научно-исследовательское судно "Академик Федоров". Особую ценность они имеют потому, что были добыты в зоне перехода древнего атмосферного льда в озерный лед, который намерз на подошву ледника с поверхности озера Восток.

Полученные керны льда проходят первичную обработку прямо на станции, в холодной лаборатории. Ученые уже измерили относительное содержание пузырьков воздуха во льду для определения типа льда (атмосферный или озерный). Далее герметично запакованные образцы отправятся в Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ) для дальнейших исследований.

О станции

"Восток" - круглогодичная внутриконтинентальная антарктическая научная станция России, находится в центральной части Антарктиды. На станции ведутся работы по исследованию климата и магнитного поля Земли, метеорологические, геофизические, гляциологические (по исследованию природного льда) наблюдения, изучаются свойства материалов в условиях низких температур и другие.

Про озеро