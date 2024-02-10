Появятся ли на Луне и Марсе новые акценты?

Человеческие акценты — весьма интересный научный вопрос. Речь каждого человека имеет какой-то акцент, не важно, понимает он это или нет. И корни всех акцентов можно отследить к определенным временам, местам, языкам или народностям. По такой логике, выработают ли собственный акцент будущие колонисты на Луне и Марсе? Портал livescience.com разобрался в теме.

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Прежде всего, важно понимать, что новые акценты появляются в результате имитации. Мы запоминаем звуки и слова в разговорах, после чего те влияют на наше произношение в будущем. Изменения происходят на подсознательном уровне и проявляются только в том случае, если человек долгое время взаимодействует с носителем другого акцента. Именно поэтому акцент людей, переехавших в другие страны или регионы, рано или поздно меняется.

Если рассматривать пример инопланетной колонии, то ситуация немного иная. При изоляции носителей разных акцентов все члены группы начнут подражать друг другу — и результатом будет совершенно новый гибрид их акцентов. Причем в маленьких группах эти изменения могут произойти быстро. На Луне или Марсе речь колонистов начала бы меняться всего в течение пары месяцев. Особенно в последнем случае, т.к. коммуникация между Марсом и Землей осложняется 20-минутной задержкой сообщений.

Для того, чтобы новый, уникальный акцент стал долгоживущим, он должен передаться новым поколениям колонистов. Если население колонии пополнится новыми людьми на ранних стадиях обитания, то новички могут изменить траекторию группового акцента. Однако после его формирования новенькие колонисты повлияют на особенности произношения совсем незначительно.