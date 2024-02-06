Ледовый щит Восточной Антарктиды оказался на грани таяния

Стабильный ледовый щит Восточной Антарктиды может быть гораздо ближе к таянию, чем кто-либо предполагал. К такому выводу пришли американские ученые из Стэндфордского университета. Исследование опубликовано в научном журнале Geophysical Research Letters (GRL).

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Наблюдения показали, что подледный бассейн Уилкса в Восточной Антарктиде оказался чувствителен даже к небольшим изменениям температур. При этом данный регион размером со штат Калифорния содержит достаточно льда, чтобы поднять уровень моря более чем на три метра в случае таяния.

Исследователи собрали данные существующих радиолокационных исследований, проводимых самолетами, пролетающими над ледником. Самолеты фиксируют электромагнитные сигналы, которые прошли через ледяной покров и отразились от земли под ним. Ученые разработали новую методику преобразования данных о поперечном сечении льда и коренных пород в информацию о температурных условиях у основания ледникового щита.

Специалисты обнаружили большие площади замерзшей и талой земли, разбросанные по всему региону, но большую часть территорий оказалось нельзя однозначно отнести к той или иной категории. В некоторых случаях это может быть связано с изменениями геометрии ледникового щита или другими усложнениями данных. Но это также может значить, что участки земли под ледниковым покровом либо близки к таянию, либо состоят из тесно перемешанных замерзших слоев и проталин.

Если последнее верно, то ледники в подледниковом бассейне Уилкса могут достичь критической точки лишь при небольшом повышении температуры у основания ледникового щита. Это значит, что ледники начнут отступать в обозримом будущем.