Каким было творчество древних людей?

Немецкая «Пещера единорога» — место открытия одного из самых древних образцов рукотворного искусства. А именно, украшенной резьбой кости гигантского оленя, которая свидетельствует, что человечество интересовалось творчеством задолго до эволюции homo sapiens. Портал livescience.com рассказал, в какой форме существовало искусство в древние времена.

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Большинство археологов — не теоретики искусства, поэтому научные обсуждения в их кругах редко затрагивают термин «искусство». Вместо этого многие фокусируются на ранних формах символизма: объектах, очевидно изображающих что-то. Например, рисунок медведя на стене, или кость, обработанная резчиком.

Некоторые специалисты в принципе не считают артефакт из Пещеры единорога образцом искусства. Они называют его примером «пре-искусства» — одной из самых ранних форм творческого самовыражения. Причем украшенная кость является далеко не самым старым экземпляром пре-искусства: многие из них принадлежат рукам неандертальцев. Например, наскальные рисунки во Франции, датируемые 75 000 тысячами лет до нашей эры, или древние пещерные изображения в Испании (64 000 лет).

Есть мнение, что архаичные люди могли использовать символизм и до появления. В Африке и Европе древние люди могли создавать орнаменты и другие проявления символического поведения аж 120 000 лет назад. Археологи также находили сотни небольших каменных сфер на бывших стоянках древних людей. Самые старые из них были созданы приблизительно 2 млн лет назад — за миллион лет до расцвета неандертальцев и homo sapiens. Правда, ученые не могут сказать, какую именно функцию выполняли эти артефакты.