«Союз МС-25» испытают на герметичность

Российский пилотируемый корабль «Союз МС-25», который стартует 21 марта, испытают на герметичность. Об этом 7 февраля сообщила госкорпорация «Роскосмос» в Telegram.

© РКК «Энергия»

«Сегодня "Союз МС-25" отправили в вакуумную камеру для испытаний корабля и его бортовых систем на герметичность», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с космодрома Байконур «Союз МС-25» отправится к Международной космической станции (МКС) с международным экипажем. В него войдет космонавт «Роскосмоса» Олег Новицкий, участница полета из Белоруссии Марина Василевская и астронавт Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Трейси Дайсон.

В конце января стало известно, что «Союз МС-25» испытали в безэховой камере на Байконуре. Специалисты госкорпорации протестировали аппаратуру «Курс-НА», которая отвечает за стыковку аппарата с МКС.