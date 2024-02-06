Пользователям Apple Vision Pro в РФ оказались доступны не все функции

У пользователей гарнитуры Apple Vision Pro в России могут возникнуть некоторые трудности при ее использовании. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Apple.

Согласно информации, размещенной на сайте компании, очки предназначены для использования в США. Гарнитура поддерживает только английский язык для управления голосом и набора текста, для установки приложений требуется наличие идентификатора Apple ID, который зарегистрирован на территории данной страны.

Продажи уже стартовали в Рунете, говорится в публикации. Как уточняется, новинку на некоторых площадках предлагают приобрести за 900 тыс. руб.

Отмечается, что у клиентов может не быть доступа к ряду приложений, функций и некоторому контенту в связи с условиями лицензирования новинки от Apple и другими ограничениями в странах. В частности, для клиентов, которые нуждаются в сменных линзах для коррекции зрения ZEISS, принимаются только рецепты, выписанные офтальмологами из США.