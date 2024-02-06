В Германии упал астероид чрезвычайно редкого типа

«Обриты не похожи на те, которые люди обычно представляют себе метеоритами. Обриты больше напоминают серый гранит и состоят в основном из силикатов магния энстатита и форстерита. Они почти не содержат железа, а стекловидная корка, которая обычно служит хорошим способом распознавания метеоритов, выглядит совершенно иначе, чем у большинства других подобных объектов. Поэтому обриты трудно обнаружить в полевых условиях», — объяснил один из исследователей Кристофер Хаманн.