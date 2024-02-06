Быстрые ответы от YandexGPT могут протестировать все пользователи

"Яндекс" расширил тестирование функции быстрых ответов от языковой модели YandexGPT, теперь они доступны всем пользователям в результатах поиска, но на ограниченном объеме запросов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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"Яндекс" переходит к следующему этапу тестирования быстрых ответов от языковой модели YandexGPT - теперь они доступны всем пользователям в результатах поиска, но на ограниченном объеме запросов. <...> На этапе открытого бета-тестирования быстрые ответы от YandexGPT появляются наряду с традиционными быстрыми ответами", - говорится в сообщении.

Как отметили в компании, рядом с ответами языковой модели всегда есть указание о том, что их сгенерировала нейросеть, и ссылка на источник. Кроме того, владельцы сайтов могут самостоятельно решать, будет ли их контент использоваться для формирования обновленных быстрых ответов от YandexGPT.

В ограниченном тестировании быстрых ответов от YandexGPT, который проходил с сентября 2023 года, приняли участие более 200 тыс. человек. По данным компании, 70% оценок были положительными, причем чаще всего участники теста отмечали полезность функции.

"Результаты бета-тестирования показали, что быстрые ответы от YandexGPT ускоряют поиск информации и помогают находить ответы на более сложные и комплексные запросы", - сообщили в "Яндексе".